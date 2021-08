Bundesliga live: FC Bayern München gegen Hertha BSC im Liveticker - Spielstand 1:0

Nach dem 12:0-Kantersieg im DFB-Pokal gegen den Bremer SV geht es für den FC Bayern am Wochenende gleich in der Bundesliga weiter. Gegner im letzten Spiel vor der Länderspielpause ist Hertha BSC, die Hauptstädter reisen als Tabellenschlusslicht nach München. Die Bayern wiederum stehen mit einem Sieg und einem Unentschieden auf Platz vier. Im Pokal wurden Manuel Neuer, Leon Goretzka und Robert Lewandowski geschont, jetzt steht das Star-Trio wieder in der Startaufstellung. Anpfiff der Partie um 18.30 Uhr.