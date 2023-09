Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen – Freitag live

Spitzenspiel in der Bundesliga! Nach der Länderspielpause eröffnen der FC Bayern und Bayer Leverkusen den 4. Spieltag. Es ist das Duell der einzigen beiden Teams, die aus den ersten drei Partien die Maximalausbeute von neun Punkten holen konnten. Zudem treffen in Victor Boniface (vier Tore) und Harry Kane (drei Tore) zwei der erfolgreichsten Torjäger der Liga aufeinander. Verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker!