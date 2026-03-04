Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen wollen auswärts bei Viktoria Köln den fünften Dreier in Serie perfekt machen - Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr im Sportpark Höhenberg!
Dritte Liga im Liveticker: Viktoria Köln gegen TSV 1860 am Freitag - Schaffen die Löwen den fünften Sieg in Serie?
Die Siegesserie der Löwen hält weiter an - das 2:1 gegen Erzgebirge Aue war der vierte Sieg in Folge in der 3. Liga. Kann der TSV 1860 am Freitagabend auswärts bei Viktoria Köln weiter auf der Erfolgswelle reiten?
Verfolgen Sie das Spiel ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Köln
Austragungsstätte: Sportpark Höhenberg
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden