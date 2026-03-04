AZ-Plus

Dritte Liga im Liveticker: Viktoria Köln gegen TSV 1860 am Freitag - Schaffen die Löwen den fünften Sieg in Serie?

Die Siegesserie der Löwen hält weiter an - das 2:1 gegen Erzgebirge Aue war der vierte Sieg in Folge in der 3. Liga. Kann der TSV 1860 am Freitagabend auswärts bei Viktoria Köln weiter auf der Erfolgswelle reiten?

Verfolgen Sie das Spiel ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen wollen auswärts bei Viktoria Köln den fünften Dreier in Serie perfekt machen - Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr im Sportpark Höhenberg!

