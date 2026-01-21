1860 begrüßt am Dienstag zwei Neuzugänge im Training: Torhüter Thomas Dähne ist nach seiner Grippe zurück auf dem Rasen, auch Vizekapitän Thore Jacobsen ist gegen Osnabrück wieder spielberechtigt.
3. Liga im Liveticker: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 München – Sonntag live
Das erste Auswärtsspiel des Jahres steht an! Die Löwen sind zu Gast an der Bremer Brücke. Der VfL Osnabrück hat derzeit vier Zähler mehr auf dem Konto als der TSV 1860. Ein Sieg wäre für die Mannschaft von Markus Kauczinski extrem wichtig, um die Aufstiegschancen am Leben zu halten.
Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Osnabrück
Austragungsstätte: Stadion an der Bremer Brücke
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Osnabrück – Anpfiff ist am Sonntag um 16.30 Uhr!