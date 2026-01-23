3. Liga im Liveticker: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 München am Sonntagnachmittag live

Das erste Auswärtsspiel des Jahres steht an! Die Löwen sind zu Gast an der Bremer Brücke. Der VfL Osnabrück hat derzeit vier Zähler mehr auf dem Konto als der TSV 1860. Ein Sieg wäre für die Mannschaft von Markus Kauczinski extrem wichtig, um die Aufstiegschancen am Leben zu halten.

Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!