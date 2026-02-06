AZ-Plus

3. Liga im Liveticker: VfB Stuttgart II gegen TSV 1860 München am Samstag live

Drei Spiele, drei Remis – der TSV 1860 tritt in der 3. Liga auf der Stelle! Am Samstag beim VfB Stuttgart II brauchen die Löwen dringend einen Sieg, um weiter vom Aufstieg träumen zu dürfen.

Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!

| Christina Stelzl
Sechzigs Personalsituation hat sich ein wenig gebessert! Niederlechner trainiert wieder mit dem Team, ob er gegen Stuttgart bereits wieder ein Thema ist, ist fraglich. Verlaat und Pfeifer laufen wieder.

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast bei Stuttgarts Reserve – Anpfiff ist um 16.30 Uhr!

