Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast bei Stuttgarts Reserve – Anpfiff ist um 16.30 Uhr!
3. Liga im Liveticker: VfB Stuttgart II gegen TSV 1860 München live
Drei Spiele, drei Remis – der TSV 1860 tritt in der 3. Liga auf der Stelle! Am Samstag beim VfB Stuttgart II brauchen die Löwen dringend einen Sieg, um weiter vom Aufstieg träumen zu dürfen.
Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Aspach
Austragungsstätte: WIRmachenDruck-Arena
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden