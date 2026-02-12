Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast beim TSV Havelse – Anpfiff ist um 14 Uhr!
Dritte Liga im Liveticker: TSV Havelse gegen TSV 1860 München live
Der TSV 1860 steckt in der Krise, 2026 warten die Löwen weiter auf den ersten Sieg. Am Samstag ist die Mannschaft von Markus Kauczinski beim TSV Havelse gefordert. Der Aufsteiger belegt aktuell den 19. Tabellenplatz.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Hannover
Austragungsstätte: Eilenriedestadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
