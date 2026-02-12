AZ-Plus

Dritte Liga im Liveticker: TSV Havelse gegen TSV 1860 München live

Der  TSV 1860 steckt in der Krise, 2026 warten die Löwen weiter auf den ersten Sieg. Am Samstag ist die Mannschaft von Markus Kauczinski beim TSV Havelse gefordert. Der Aufsteiger belegt aktuell den 19. Tabellenplatz.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!

| Kilian Kreitmair
X
Sie haben den Liveticker der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken Teilen
Lädt...
Spiel startet in

Tage

Stunden

Minuten

Sekunden

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast beim TSV Havelse – Anpfiff ist um 14 Uhr!

Teilen