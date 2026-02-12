Dritte Liga im Liveticker: TSV Havelse gegen TSV 1860 München live

Der TSV 1860 steckt in der Krise, 2026 warten die Löwen weiter auf den ersten Sieg. Am Samstag ist die Mannschaft von Markus Kauczinski beim TSV Havelse gefordert. Der Aufsteiger belegt aktuell den 19. Tabellenplatz.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!