Sieht ganz so aus, als würde Alper Kayabunar nicht nur beim Heimspiel gegen Köln an der Seitenlinie stehen. Am Montag haben die Löwen an die Medienvertreter zu den Pressekonferenzen der beiden anstehenden Spiele eingeladen - und an beiden wird Kayabunar teilnehmen. Das spricht dafür, dass er auch am kommenden Sonntag in Wiesbaden noch 1860-Trainer sein wird.
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln am Mittwoch live
Tabula rasa beim TSV 1860 – neben Cheftrainer Patrick Glöckner musste am Sonntag auch Sportboss Christian Werner gehen. Alper Kayabunar wird als Interimstrainer gegen Viktoria Köln an der Seitenlinie stehen. Gelingt den Sechzgern am Mittwochabend nach drei Pleiten in Folge der erste Sieg?
Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Köln – Anpfiff ist am Mittwochabend um 19 Uhr!