Jetzt ist es endgültig! Da auch die Wiesn um 17.30 Uhr wieder öffnet, findet das Spiel gegen Köln wie geplant statt. Alle Infos zur Lage auf dem Oktoberfest finden Sie hier!
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln – OB Reiter äußert sich zur Gefahrenlage
Tabula rasa beim TSV 1860 – neben Cheftrainer Patrick Glöckner musste am Sonntag auch Sportboss Christian Werner gehen. Alper Kayabunar wird als Interimstrainer gegen Viktoria Köln an der Seitenlinie stehen. Doch momentan findet ein Großeinsatz der Polizei in München statt: Ob das Spiel stattfindet, ist derzeit noch offen.
Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
So eben gab der TSV 1860 bekannt: "Nach Rücksprache mit den Münchner Sicherheitsbehörden gibt es keine Hinweise, dass für das Grünwalder Stadion eine Gefahr besteht. Dies bestätigte soeben auch OB Dieter Reiter auf seinem Instagram-Kanal. Daher findet das Spiel gegen Viktoria Köln -Stand jetzt- wie geplant statt."
Findet das Löwen-Spiel statt? Eine Entscheidung ist offenbar noch nicht gefallen. Wie die AZ aus der Stadtverwaltung erfuhr, gehen die Verantwortlichen Stand 12.30 Uhr aber davon aus, dass heute Abend im Grünwalder Stadion der Ball rollen kann.
"Alle hochfrequentierten Orte werden im Stadtgebiet abgesucht", heißt es laut der Polizei. Genaue Angaben zu Orten können dabei nicht gemacht werden. Alle besonders exponierten Orte wurden laut Polizei gebeten "wachsam zu sein".
In München findet derzeit ein Großeinsatz der Polizei statt. Hat dies auch Auswirkungen auf das Spiel der Löwen heute Abend? "Der TSV 1860 steht aktuell im Austausch mit der Polizei, ob dies Einfluss auf unsere Partie gegen Viktoria Köln hat. Wir informieren zeitnah, wenn es Neuigkeiten gibt", heißt es auf der Instagram-Seite der Löwen.
Gegner Köln ist vor dem Spieltag auf Rang 6 der Tabelle und hat zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Löwen. Mit einem Sieg könnten die Sechzger also an der Viktoria vorbeiziehen.
Sieht ganz so aus, als würde Alper Kayabunar nicht nur beim Heimspiel gegen Köln an der Seitenlinie stehen. Am Montag haben die Löwen an die Medienvertreter zu den Pressekonferenzen der beiden anstehenden Spiele eingeladen - und an beiden wird Kayabunar teilnehmen. Das spricht dafür, dass er auch am kommenden Sonntag in Wiesbaden noch 1860-Trainer sein wird.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Köln – Anpfiff ist am Mittwochabend um 19 Uhr!