3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln – OB Reiter äußert sich zur Gefahrenlage

Tabula rasa beim TSV 1860 – neben Cheftrainer Patrick Glöckner musste am Sonntag auch Sportboss Christian Werner gehen. Alper Kayabunar wird als Interimstrainer gegen Viktoria Köln an der Seitenlinie stehen. Doch momentan findet ein Großeinsatz der Polizei in München statt: Ob das Spiel stattfindet, ist derzeit noch offen.

Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!