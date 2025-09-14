3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Havelse heute live

Der TSV 1860 surft nach dem 3:1-Erfolg im Toto-Pokal gegen Illertissen weiter auf der Erfolgswelle. Auch in der Liga sind die Löwen noch ungeschlagen, diese Serie gilt es nach der Länderspielpause nun fortzusetzen. Die Mannschaft von Patrick Glöckner empfängt am Sonntagabend Aufsteiger TSV Havelse im Grünwalder Stadion.

Verfolgen Sie die Partie ab 19.30 Uhr im AZ-Liveticker!