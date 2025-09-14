Nun spricht auch Trainer Glöckner. Die Startelf-Nominierung von Neuzugang Rittmüller begründet er mit dessen Tempo. "Wir hoffen, dass er seine Geschwindigkeit einbringt und wir dadurch mehr Tiefe bekommen. Deshalb haben wir ihn geholt, damit wir in unserem Spiel variabler sind und mehr Dynamik reinbringen", so Glöckner.
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Havelse heute live
Der TSV 1860 surft nach dem 3:1-Erfolg im Toto-Pokal gegen Illertissen weiter auf der Erfolgswelle. Auch in der Liga sind die Löwen noch ungeschlagen, diese Serie gilt es nach der Länderspielpause nun fortzusetzen. Die Mannschaft von Patrick Glöckner empfängt am Sonntagabend Aufsteiger TSV Havelse im Grünwalder Stadion.
Verfolgen Sie die Partie ab 19.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Vor dem Spiel ist Morris Schröter im Interview bei Magenta Sport zu Gast. "Seit letzter Woche bin ich Krücken-frei, seit zwei Wochen wieder in der Reha. Ich habe keinen klaren Zeitplan fürs Comeback, würde im Optimalfall aber gerne in dieser Saison noch auf den Platz zurückkehren", sagt der aktuell verletzte Flügelspieler über seine Comeback-Pläne.
Kurzer Blick auf die Tabelle, nachdem alle anderen Partien des Spieltags bereits absolviert sind. Die Löwen gehen als Fünfter ins Spiel gegen Havelse und können mit einem Sieg auf Platz zwei vorrücken. Havelse ist nach den Ergebnissen des bisherigen Spieltags auf Platz 20 abgerutscht, würde mit einem Sieg aber auf Rang 14 nach oben springen.
Auf Seiten der Gäste findet sich heute mit Semi Belkahia mal wieder ein Ex-Löwe. Der Innenverteidiger spielte zwischen 2018 und 2023 für die Münchner und läuft seit kurzem für Havelse auf. Er sitzt heute zunächst auf der Bank.
Die Aufstellung ist da! Trainer Glöckner nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen Stuttgart II vor der Länderspielpause drei Wechsel vor: Danhof (verletzungsbedingt nicht im Kader), Deniz und Wolfram (beide Bank) machen Platz für Pfeifer, Christiansen und Rittmüller. Letzterer feiert heute sein Startelf-Debüt für die Sechzger.
Die Partie gegen Aufsteiger Havelse ist der Auftakt zur Englischen Woche mit drei Spielen in sechs Tagen. "Für mich ist das der schönste Spielmodus", sagt Löwen-Cheftrainer Glöckner ohne Ironie. Er freue sich darauf. "Das spielt uns in die Karten, weil wir qualitativ nachlegen können", sagt er mit Blick auf seinen breit aufgestellten Kader.
Der TSV 1860 muss in der ersten englischen Woche dieser Saison auf vier Spieler verzichten. Neben dem Langzeitverletzten Morris Schröter fallen auch Tim Danhof, Max Reinthaler und Kilian Jakob verletzungsbedingt aus.
Am Dienstag hat der TSV 1860 die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Havelse aufgenommen. Nicht mit dabei war Max Reinthaler, Tim Danhof und Kilian Jakob absolvierten Lauftrainings. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Sonntag den TSV Havelse – Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19.30 Uhr!