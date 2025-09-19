3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen TSG Hoffenheim II - Gewinnt Sechzig zum Wiesnstart?

Nach der 1:2-Pleite in Rostock gilt es zum Start des Oktoberfestes zu punkten. Zum Abschluss der Englischen Woche trifft der TSV 1860 im Grünwalder Stadion auf die TSG Hoffenheim II.

Verfolgen Sie die Partie ab Samstag, 16.30 Uhr, im AZ-Liveticker.