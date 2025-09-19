Verlaat wird gegen Hoffenheim ausfallen. "Unser Kapitän Jesper Verlaat musste im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock verletzungsbedingt das Feld verlassen. Nach einer eingehenden Untersuchung steht nun fest, dass er mit einer muskulären Verletzung vorerst ausfallen wird", schreibt der Löwe auf seinen Social-Media-Kanälen. "Der TSV 1860 München wünscht eine gute Genesung und eine schnelle Rückkehr auf den Trainingsplatz." Aufgrund muskulärer Probleme musste der Abwehrboss in Rostock ausgewechselt werden.
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen TSG Hoffenheim II - Gewinnt Sechzig zum Wiesnstart?
Nach der 1:2-Pleite in Rostock gilt es zum Start des Oktoberfestes zu punkten. Zum Abschluss der Englischen Woche trifft der TSV 1860 im Grünwalder Stadion auf die TSG Hoffenheim II.
Verfolgen Sie die Partie ab Samstag, 16.30 Uhr, im AZ-Liveticker.
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: 15.000
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Der TSV 1860 trifft am Samstag auf die TSG Hoffenheim II. Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr live!