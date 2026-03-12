1860-Coach Markus Kauczinski hat vor dem Kracher gegen Wehen Wiesbaden in der Abwehr die Qual der Wahl: Hungrigen Junglöwe oder angeschlagenen Routinier hereinnehmen? Sicher ist: Jesper Verlaat ist keine Option. Lesen Sie hier mehr!
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Wehen Wiesbaden – Samstag live
Es läuft beim TSV 1860! Durch das 1:0 bei Viktoria Köln feierten die Löwen den fünften Sieg in Folge. Diese Serie gilt es nun weiter auszubauen. Am Samstag ist der SV Wehen Wiesbaden zum Verfolger-Duell zu Gast im Grünwalder Stadion.
Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Wiesbaden – Anpfiff ist am Samstag um 16.30 Uhr!