Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Wehen Wiesbaden – Samstag live

Es läuft beim TSV 1860! Durch das 1:0 bei Viktoria Köln feierten die Löwen den fünften Sieg in Folge. Diese Serie gilt es nun weiter auszubauen. Am Samstag ist der SV Wehen Wiesbaden zum Verfolger-Duell zu Gast im Grünwalder Stadion.

Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!