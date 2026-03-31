Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim live

Nach der Serie ist vor der Serie: Nach der knappen Niederlage in Duisburg (1:2) wollen die Löwen am Wochenende wieder punkten und eine neue Serie starten. Am Ostersamstag ist der SV Waldhof Mannheim zu Gast im Grünwalder Stadion. Die Waldhöfler liegen in der Tabelle nur vier Punkte hinter dem TSV 1860.

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