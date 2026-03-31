Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Waldhof Mannheim – Anpfiff ist im Grünwalder Stadion um 14 Uhr!
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim live
Nach der Serie ist vor der Serie: Nach der knappen Niederlage in Duisburg (1:2) wollen die Löwen am Wochenende wieder punkten und eine neue Serie starten. Am Ostersamstag ist der SV Waldhof Mannheim zu Gast im Grünwalder Stadion. Die Waldhöfler liegen in der Tabelle nur vier Punkte hinter dem TSV 1860.
Verfolgen Sie das Spiel ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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