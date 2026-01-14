Ausgerechnet jetzt vor dem wegweisenden Re-Start gegen Rot-Weiss Essen wird die Personalnot an der Grünwalder Straße 114 immer größer. Aktuell stehen dem Coach nur noch 16 Feldspieler zur Verfügung. Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen – Samstag live
Es geht wieder los, das erste Pflichtspiel des Jahres steht an! Der TSV 1860 empfängt Rot-Weiss Essen zum Rückrundenauftakt im Grünwalder Stadion. Mit einem Sieg könnten die Sechzger bis auf einen Zähler an die Gäste heranrutschen, die aktuell auf Rang vier der Tabelle liegen. In der Hinrunde trennten sich beide Teams mit 1:1.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treffen am Samstag auf Essen – Anpfiff ist um 14 Uhr!