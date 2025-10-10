Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am 19. Oktober Duisburg – Anpfiff ist um 16.30 Uhr im Grünwalder Stadion!
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen MSV Duisburg live
Die Löwen warten seit dem 4:3-Sieg Mitte September gegen Havelse auf einen Dreier. Zuletzt gab es vier Niederlagen und ein Remis. Kann der TSV 1860 ausgerechnet gegen Tabellenführer MSV Duisburg die Wende einläuten?
Verfolgen Sie die Partie am 19. Oktober ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Gegen Duisburg wird Markus Kauczinski die Löwen an der Seitenlinie betreuen.