Neu-Coach Markus Kauczinski bekommt es zum Start direkt mit Tabellenführer MSV Duisburg zu tun. In der Vergangenheit taten sich seine Mannschaften beim Debüt oft schwer. Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den MSV Duisburg – Sonntag live
Die Löwen warten seit dem 4:3-Sieg Mitte September gegen Havelse auf einen Dreier. Zuletzt gab es vier Niederlagen und ein Remis. Kann der TSV 1860 ausgerechnet gegen Tabellenführer MSV Duisburg die Wende einläuten?
Verfolgen Sie die Partie am 19. Oktober ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Am Montag hat Markus Kauczinski seine erste Trainingseinheit als Trainer des TSV 1860 geleitet. Mit dabei waren auch zwei Rückkehrer. Eine taktische Beobachtung fiel auf. Lesen Sie hier mehr!
Seine erste Trainingseinheit wird Kauczinski erst am Montag leiten. "Wir haben eine lange Woche, in der wir dann genug Zeit haben", begründete Kauczinski die Maßnahme bei seiner Vorstellung.
Gegen Duisburg wird Markus Kauczinski die Löwen an der Seitenlinie betreuen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am 19. Oktober Duisburg – Anpfiff ist um 16.30 Uhr im Grünwalder Stadion!