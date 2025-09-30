Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln am Mittwoch live

Tabula rasa beim TSV 1860 – neben Cheftrainer Patrick Glöckner musste am Sonntag auch Sportboss Christian Werner gehen. Alper Kayabunar wird als Interimstrainer gegen Viktoria Köln an der Seitenlinie stehen. Gelingt den Sechzgern am Mittwochabend nach drei Pleiten in Folge der erste Sieg?

Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!