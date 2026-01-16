Dem TSV 1860 fehlt am Samstag gegen Essen eine komplette Mannschaft. Auch Niederlechner (muskuläre Probleme) und Dähne (grippaler Infekt) fallen definitiv aus. Youngster Althaus verletzte sich am Mittwoch im Training am Hüftbeuger, zudem ist Schörter nach seiner langen Verletzungspause noch nicht bereit für das Spiel. Hinzu kommt neben den Langzeitverletzten (Christiansen, Haugen und Deniz) das Trio, das verletzt aus dem Trainingslager zurückgekehrt war: Pfeifer, Verlaat und Dulic. Vize-Kapitän Jacobsen fehlt gesperrt.
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen am Samstag live
Es geht wieder los, das erste Pflichtspiel des Jahres steht an! Der TSV 1860 empfängt Rot-Weiss Essen zum Rückrundenauftakt im Grünwalder Stadion. Mit einem Sieg könnten die Sechzger bis auf einen Zähler an die Gäste heranrutschen, die aktuell auf Rang vier der Tabelle liegen. In der Hinrunde trennten sich beide Teams mit 1:1.
Klose durfte sich im Trainingslager in Belek beweisen. Schafft er nun den Sprung in den Kader gegen Essen?
Ausgerechnet jetzt vor dem wegweisenden Re-Start gegen Rot-Weiss Essen wird die Personalnot an der Grünwalder Straße 114 immer größer. Aktuell stehen dem Coach nur noch 16 Feldspieler zur Verfügung.
