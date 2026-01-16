Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen am Samstag live

Es geht wieder los, das erste Pflichtspiel des Jahres steht an! Der TSV 1860 empfängt Rot-Weiss Essen zum Rückrundenauftakt im Grünwalder Stadion. Mit einem Sieg könnten die Sechzger bis auf einen Zähler an die Gäste heranrutschen, die aktuell auf Rang vier der Tabelle liegen. In der Hinrunde trennten sich beide Teams mit 1:1.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!