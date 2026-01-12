Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treffen am Samstag auf Essen – Anpfiff ist um 14 Uhr!
Liveticker: TSV 1860 München gegen Rot-Weiss Essen live
Es geht wieder los, das erste Pflichtspiel des Jahres steht an! Der TSV 1860 empfängt Rot-Weiss Essen zum Rückrundenauftakt im Grünwalder Stadion. Mit einem Sieg könnten die Sechzger bis auf einen Zähler an die Gäste heranrutschen, die aktuell auf Rang vier der Tabelle liegen. In der Hinrunde trennten sich beide Teams mit 1:1.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
