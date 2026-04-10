Gute Nachrichten von der Grünwalder Straße vor dem Regensburg-Duell: Thomas Dähne hat seinen Vertrag beim TSV 1860 bis mindestens 2028 verlängert. "Ich bin sehr dankbar für das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung, die ich hier beim TSV 1860 München erleben darf", wird Dähne auf der Löwen-Website zitiert: "Es macht mich stolz, ein Löwe zu sein und auch die kommenden beiden Jahre hier im Tor zu stehen." Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg – Sonntag live
Nach der deutlichen 0:3-Pleite gegen Energie Cottbus haben die Löwen zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, der Aufstieg ist außer Reichweite. Am Sonntag geht es daheim gegen Jahn Regensburg, Wiedergutmachung ist angesagt.
Verfolgen Sie das Spiel ab 19:30 im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Das Spiel auf Giesings Höhen wird von Daniel Bartnitzki geleitet. Der Schiedsrichter bringt die Erfahrung aus 30 Drittliga-Spielen mit. Die beiden Assistenten sind Johannes Drößler und Benjamin Strebinger, der Vierte Offizielle an der Seitenlinie ist Felix Grund.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen spielen am 33. Spieltag der 3. Liga gegen Jahn Regensburg, Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Grünwalder Stadion!