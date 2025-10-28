3. Liveticker: TSV 1860 München gegen Energie Cottbus live

Auf den furiosen Heimsieg beim Debüt von Markus Kauczinski gegen den damaligen Ligaprimus MSV Duisburg folgte vergangenes Wochenende die Auswärtspleite bei Waldhof Mannheim. Am Samstag empfangen die Löwen den aktuellen Tabellenführer Energie Cottbus im Grünwalder Stadion. Können die Sechzger erneut den Spitzenreiter stürzen?

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!