Zwei Spiele, zwei Remis für den TSV 1860. Klub-Legende Bernhard Winkler spricht in der AZ über die schwere Situation von Florian Niederlechner und erklärt, was es für eine erfolgreiche Rückrunde braucht. Lesen Sie hier mehr!
Dritte Liga im AZ-Liveticker: TSV 1860 München gegen Alemannia Aachen am Samstag live
Nach zwei Unentschieden zum Jahresauftakt möchten die Löwen endlich einen Sieg einfahren. Am Samstag empfängt der TSV 1860 im Grünwalder Stadion Alemannia Aachen. Die Gäste haben aktuell acht Punkte weniger auf dem Konto als die Sechzger, denen sechs Zähler auf Rang drei fehlen.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Für die Gäste aus Aachen gab es in der Rückrunde bisher einen Sieg und eine Niederlage. Nach der 0:3-Klatsche gegen Osnabrück konnte die Alemannia am vergangenen Wochenende mit 3:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim II gewinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Aachen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!