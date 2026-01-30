Dritte Liga im AZ-Liveticker: TSV 1860 München gegen Alemannia Aachen am Samstag live

Nach zwei Unentschieden zum Jahresauftakt möchten die Löwen endlich einen Sieg einfahren. Am Samstag empfängt der TSV 1860 im Grünwalder Stadion Alemannia Aachen. Die Gäste haben aktuell acht Punkte weniger auf dem Konto als die Sechzger, denen sechs Zähler auf Rang drei fehlen.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!