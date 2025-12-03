3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen 1. FC Schweinfurt am Samstag live

Nach dem 1:0-Erfolg bei Abstiegskandidat SSV Ulm ist der TSV 1860 am Samstag wieder zu Hause gefordert. Feiert der TSV 1860 den vierten Heimsieg in Serie? Die Löwen empfangen Tabellenschlusslicht Schweinfurt im Grünwalder Stadion.

Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!