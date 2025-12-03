Es gibt mal wieder ordentlich Zoff im Löwen-Kosmos! Das Bündnis "Weiß und blau für den TSV" übt in einem Brandbrief scharfe Kritik an 1860-Präsident Gernot Mang und zieht sogar dessen Legitimation als Oberlöwe in Zweifel. Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen 1. FC Schweinfurt am Samstag live
Nach dem 1:0-Erfolg bei Abstiegskandidat SSV Ulm ist der TSV 1860 am Samstag wieder zu Hause gefordert. Feiert der TSV 1860 den vierten Heimsieg in Serie? Die Löwen empfangen Tabellenschlusslicht Schweinfurt im Grünwalder Stadion.
Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Schweinfurt – Anpfiff ist am Samstag um 16.30 Uhr!