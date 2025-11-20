AZ-Plus

3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken am Sonntag live

Nach der Länderspielpause und dem 4:0-Erfolg im Toto-Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Aubstadt geht es für den TSV 1860 wieder in der Liga weiter.

Verfolgen Sie die Partie am 23. November ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
Nur kurz nach Saisonstart verletzte sich Sommer-Neuzugang Kilian Jakob schwer und fällt seitdem aus. Aktuell schuftet der Linksverteidiger für sein Comeback. 1860-Trainer Markus Kauczinski will allerdings nichts überstürzen. Lesen Sie hier mehr!

Am Dienstagnachmittag gewannen die Löwen das Testspiel bei Landesligist Passau deutlich mit 14:2. Patrick Hobsch erzielte einen Viererpack.

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Nach der Länderspielpause geht es für den TSV 1860 im heimischen Grünwalder Stadion gegen Saarbrücken. Verfolgen Sie die Partie am 23. November ab 13.30 Uhr live!

