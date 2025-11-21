AZ-Plus

Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken live

Nach der Länderspielpause und dem 4:0-Erfolg im Toto-Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Aubstadt geht es für den TSV 1860 wieder in der Liga weiter.

Verfolgen Sie die Partie am 23. November ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
Personell wird es keine großen Änderungen im Vergleich zum letzten Liga-Spiel vor der Länderspielpause geben. Sean Dulic ist unverletzt von der deutschen U20 zurückgekehrt. Fehlen werden definitiv die langzeitverletzten Jesper Verlaat, Morris Schröter, Tunay Deniz und Raphael Schifferl.

Dagegen scheint die Leidenszeit von Kilian Jakob sich dem Ende zuzuneigen. "Er hat die Woche über durchtrainiert, ein paar Minuten traue ich ihm zu", erklärte Kauczinski. "Ich bin froh, dass er schmerzfrei und belastbar ist." Trotzdem wird er nicht im Kader sein, weil der Trainer nichts überstürzen möchte und auf Jakobs Position derzeit über genügend Alternativen verfügt. 

Nach der herben Niederlage in Regensburg hofft TSV-1860-Trainer Markus Kauczinski auf die richtige Reaktion. Ein Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken ist Pflicht, um die Wende einzuleiten. Vor dem Duell reduziert er das Training. Lesen Sie hier mehr!

Nur kurz nach Saisonstart verletzte sich Sommer-Neuzugang Kilian Jakob schwer und fällt seitdem aus. Aktuell schuftet der Linksverteidiger für sein Comeback. 1860-Trainer Markus Kauczinski will allerdings nichts überstürzen. Lesen Sie hier mehr!

Am Dienstagnachmittag gewannen die Löwen das Testspiel bei Landesligist Passau deutlich mit 14:2. Patrick Hobsch erzielte einen Viererpack.

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Nach der Länderspielpause geht es für den TSV 1860 im heimischen Grünwalder Stadion gegen Saarbrücken. Verfolgen Sie die Partie am 23. November ab 13.30 Uhr live!

