Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken live

Personell wird es keine großen Änderungen im Vergleich zum letzten Liga-Spiel vor der Länderspielpause geben. Sean Dulic ist unverletzt von der deutschen U20 zurückgekehrt. Fehlen werden definitiv die langzeitverletzten Jesper Verlaat, Morris Schröter, Tunay Deniz und Raphael Schifferl.

Dagegen scheint die Leidenszeit von Kilian Jakob sich dem Ende zuzuneigen. "Er hat die Woche über durchtrainiert, ein paar Minuten traue ich ihm zu", erklärte Kauczinski. "Ich bin froh, dass er schmerzfrei und belastbar ist." Trotzdem wird er nicht im Kader sein, weil der Trainer nichts überstürzen möchte und auf Jakobs Position derzeit über genügend Alternativen verfügt.