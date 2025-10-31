Gegen Cottbus müssen die Sechzger neben Kapitän Jesper Verlaat auch auf dessen Stellvertreter Raphael Schifferl verzichten. Kauczinski über die Ersatz-Kandidaten Max Reinthaler und Philipp Maier: "Reinthaler und Maier haben gut trainiert, ich habe von ihnen im Training alles abgefragt. Philipp könnte auch links spielen und Siemen Voet in die Zentrale rücken."
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Energie Cottbus – Samstag live
Auf den furiosen Heimsieg beim Debüt von Markus Kauczinski gegen den damaligen Ligaprimus MSV Duisburg folgte vergangenes Wochenende die Auswärtspleite bei Waldhof Mannheim. Am Samstag empfangen die Löwen den aktuellen Tabellenführer Energie Cottbus im Grünwalder Stadion. Können die Sechzger erneut den Spitzenreiter stürzen?
Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Bei Gegner Cottbus läuft es gerade in der Liga, zuletzt feierte die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz fünf Siege in Serie und übernahm am vergangenen Spieltag die Tabellenführung.
Der TSV 1860 muss erneut einen herben Rückschlag hinnehmen: Innenverteidiger Raphael Schifferl fällt mehrere Wochen aus. Markus Kauczinski gehen langsam die Spieler aus. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Energie Cottbus – Anpfiff ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion!