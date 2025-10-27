Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Energie Cottbus – Anpfiff ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion!
Liveticker: TSV 1860 München gegen Energie Cottbus live
Auf den furiosen Heimsieg beim Debüt von Markus Kauczinski gegen den damaligen Ligaprimus MSV Duisburg folgte vergangenes Wochenende die Auswärtspleite bei Waldhof Mannheim. Am Samstag empfangen die Löwen den aktuellen Tabellenführer Energie Cottbus im Grünwalder Stadion. Können die Sechzger erneut den Spitzenreiter stürzen?
Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
