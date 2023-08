3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen FC Erzgebirge Aue – Samstag live

Kann der TSV 1860 seinen Negativlauf stoppen? Nach zwei Siegen zum Saisonstart setzte es für das Team von Trainer Maurizio Jacobacci zuletzt zwei Niederlagen. Am Samstag wollen die Löwen endlich wieder punkten. Gegner im heimischen Grünwalder Stadion ist der FC Erzgebirge Aue, der in dieser Spielzeit noch ungeschlagen ist. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!