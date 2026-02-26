Löwen-Coach Markus Kauczinski warnt vor der Zweitvertretung der Kraichgauer. "Hoffenheim II ist ein spielstarker Gegner, der individuell gut besetzt ist, auch wenn sich die Mannschaft im Vergleich zur Vorrunde verändert hat." Leichter würde es dadurch keineswegs. "Hoffenheim verlangt unseren vollen Fokus. Wir müssen ähnlich konsequent und entschlossen wie gegen Rostock auftreten, wenn wir dranbeleiben wollen."
Dritte Liga im Liveticker: TSG Hoffenheim II gegen TSV 1860 München am Freitag live
Nach dem Heimerfolg gegen Hansa Rostock möchte der TSV 1860 seine Serie am 26. Spieltag weiter ausbauen und den dritten Sieg in Folge holen. Im Flutlicht-Duell am Freitagabend sind die Sechzger zu Gast bei Hoffenheims Reserve. In der Hinrunde gab es eine empfindliche 1:5-Heimklatsche für die Löwen.
Verfolgen Sie das Spiel ab 19 Uhr im AZ-Liveticker.
Austragungsort: Sinsheim
Austragungsstätte: Dietmar-Hopp-Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Der Löwe hat am Dienstag die Vorbereitung auf das Duell gegen die TSG Hoffenheim II aufgenommen. Mit dabei: Manuel Pfeifer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind nach dem Heimsieg gegen Hansa Rostock bei der TSG Hoffenheim II zu Gast - Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion!