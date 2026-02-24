AZ-Plus

3. Liga im Liveticker: TSG Hoffenheim II gegen TSV 1860 München am Freitag live

Nach dem Heimerfolg gegen Hansa Rostock möchte der TSV 1860 seine Serie am 26. Spieltag weiter ausbauen und den dritten Sieg in Folge holen. Im Flutlicht-Duell am Freitagabend sind die Sechzger zu Gast bei Hoffenheims Reserve. In der Hinrunde gab es eine empfindliche 1:5-Heimklatsche für die Löwen.

Verfolgen Sie das Spiel ab 19 Uhr im AZ-Liveticker.

 

| Kilian Kreitmair
X
Sie haben den Liveticker der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken Teilen
Lädt...
Spiel startet in

Tage

Stunden

Minuten

Sekunden
Teilen
Keine Ticker-Einträge gefunden.