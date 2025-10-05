3. Liga im Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen TSV 1860 jetzt live

Zum Ende der englischen Woche geht es für den TSV 1860 zum Tabellenzehnten SV Wehen Wiesbaden. Am Mittwoch haben die Löwen gegen Viktoria Köln nach drei Niederlagen in Folge immerhin wieder einen Punkt geholt. Für Interimstrainer Alper Kayabunar ist es das letzte Spiel als Coach der Profis.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!