Gegner Wiesbaden spielte zuletzt drei Mal in Folge nur Remis und hat insgesamt einen Zähler mehr auf dem Konto als die Löwen. Mit einem Sieg am Sonntag könnte Sechzig also vorbeiziehen.
3. Liga im Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen TSV 1860 München – Sonntag live
Zum Ende der englischen Woche geht es für den TSV 1860 zum Tabellenzehnten SV Wehen Wiesbaden. Am Mittwoch haben die Löwen gegen Viktoria Köln nach drei Niederlagen in Folge immerhin wieder einen Punkt geholt. Für Interimstrainer Alper Kayabunar ist es das letzte Spiel als Coach der Profis.
Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Wiesbaden
Austragungsstätte: Brita-Arena
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Sonntag ist der TSV 1860 zu Gast beim SV Wehen Wiesbaden. Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr live!