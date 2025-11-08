Wer ersetzt den verletzten Deniz? Christiansen, Maier oder ändert gar sein System? Im Winter könnte 1860 auf dem Transfermarkt aktiv werden: "Natürlich machen wir uns Gedanken, gerade im Hinblick auf den Winter. Trotz alledem haben wir noch Jungs in der Hinterhand. Der Winter ist ein Moment, in dem man handeln kann. Wir werden aber nur handeln aus Überzeugung", sagte Kauczinski am Freitag: "Ich kann die Systematik aber auch verändern, mit einem Sechser und zwei Achter spielen."
Dritte Liga im Liveticker: SSV Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München am Sonntag live
Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Energie Cottbus möchte der TSV 1860 auch den ersten Auswärtssieg unter Markus Kauczinski einfahren. Am Sonntag sind die Löwen im bayerischen Derby zu Gast bei Jahn Regensburg.
Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Gegessen wird zu Hause beim TSV 1860, was das Punktekonto angeht. Der letzte und einzige Auswärtssieg in dieser Saison war das 2:0 in Aachen am 23. August. Will sich Sechzig wieder oben ranpirschen, muss am in Regensburg ein Sieg her. Löwe Kevin Volland klagt über "Inkonstanz auswärts". Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Sonntag zu Gast in Regensburg – Anpfiff ist um 16.30 Uhr!