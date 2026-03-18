3. Liga im Liveticker: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München – Sonntag live

Nach der gerissenen Siegesserie und dem Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden (0:0) wollen die Löwen wieder einen Dreier einfahren. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) ist der TSV 1860 im Aufstiegskracher zu Gast beim MSV Duisburg.

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