Neben Dordan, der sich gegen Wiesbaden verletzte und in Duisburg nicht zur Verfügung stehen wird, fehlten am Dienstag auch die drei Routiniers Schifferl, Danhof und Maier. Innenverteidiger Schifferl, der zuletzt aber gegen den SVWW im Kader gestanden hatte, vertrage aus muskulären Gründen nach wie vor "noch keine volle Belastung", Abräumer Maier habe "Halsschmerzen und Erkältungssymptome" und Schienenspieler Danhof ein "Schulterproblem", wie Kauczinski erklärte. Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im Liveticker: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München – Sonntag live
Nach der gerissenen Siegesserie und dem Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden (0:0) wollen die Löwen wieder einen Dreier einfahren. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) ist der TSV 1860 im Aufstiegskracher zu Gast beim MSV Duisburg.
Verfolgen Sie das Spiel ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Duisburg
Austragungsstätte: Schauinsland-Reisen-Arena
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Duisburg – Anpfiff ist am Sonntag um 16.30 Uhr!