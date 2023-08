3. Liga im Liveticker: MSV Duisburg gegen TSV 1860 – Samstag live

Für den TSV 1860 geht es nach der DFB-Pokal-Pause wieder ans Eingemachte. Nach dem 2:0-Erfolg zum Liga-Auftakt gegen Waldhof Mannheim können die Löwen am zweiten Spieltag der Dritten Liga mit breiter Brust die Reise zum MSV Duisburg antreten. In der Schauinsland-Reisen-Arena stehen sich dann mit den Zebras und den Löwen erneut zwei Traditionsvereine gegenüber. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker.