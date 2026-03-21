Der ehemalige Löwe Necat Aygün sagt in der AZ zum Duell: "Vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, ganz klar Duisburg. Sie sind als Aufsteiger lange auf einer Euphoriewelle gesurft, wie das vorher beispielsweise der SSV Ulm 1846 oder Preußen Münster getan haben und am Ende durchmarschiert sind. Jetzt haben Sie durch das 1:5 bei Hansa Rostock einen herben Dämpfer bekommen, aber ich glaube trotzdem, dass sie noch ein Wörtchen mitreden. Ganz oben punktet Osnabrück so konstant, dass ich sie als Aufsteiger sehe. Dahinter sind viele Teams im Rennen."
Dritte Liga im Liveticker: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München – Sonntagabend live
Nach der gerissenen Siegesserie und dem Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden (0:0) wollen die Löwen wieder einen Dreier einfahren. Am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) ist der TSV 1860 im Aufstiegskracher zu Gast beim MSV Duisburg.
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Neben Dordan, der sich gegen Wiesbaden verletzte und in Duisburg nicht zur Verfügung stehen wird, fehlten am Dienstag auch die drei Routiniers Schifferl, Danhof und Maier. Innenverteidiger Schifferl, der zuletzt aber gegen den SVWW im Kader gestanden hatte, vertrage aus muskulären Gründen nach wie vor "noch keine volle Belastung", Abräumer Maier habe "Halsschmerzen und Erkältungssymptome" und Schienenspieler Danhof ein "Schulterproblem", wie Kauczinski erklärte. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Duisburg – Anpfiff ist am Sonntag um 16.30 Uhr!