Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Der TSV 1860 ist heute Abend zu Gast bei Hansa Rostock. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr live!
3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen TSV 1860 heute live
In der 3. Liga steht die erste Englische Woche dieser Saison an! Am Mittwochabend ist der nach fünf Spielen noch immer ungeschlagene TSV 1860 zu Gast im hohen Norden bei Hansa Rostock. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Rostock
Austragungsstätte: Ostseestadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
