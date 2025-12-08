Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast in Ingolstadt – Anpfiff ist um 14 Uhr!
3. Liga im Liveticker: FC Ingolstadt gegen TSV 1860 München live
Nach dem 3:1-Erfolg gegen Schweinfurt und dem dritten Sieg in Serie hat sich der TSV 1860 auf Rang neun der Tabelle vorgekämpft. Am Samstag geht es zum oberbayerischen Derby nach Ingolstadt. Feiern die Löwen den vierten Dreier in Folge?
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Ingolstadt
Austragungsstätte: Audi-Sportpark
