3. Liga im Liveticker: Energie Cottbus gegen TSV 1860 München jetzt live

Für die Löwen ist es heute ein Do-or-Die-Spiel: Gewinnt man in Cottbus nicht, dann geht es quasi nur noch um die wohlbekannte Goldene Ananas. Mit 50 Punkten nach 31 Spielen sind es sieben Punkte Rückstand auf den Gegner Energie Cottbus, der auf Relegationsplatz drei rangiert. Die Mannschaft von Markus Kauczinski steht also gehörig unter Druck.

Die positive Seite: Am 32. Spieltag stehen in der Dritten Liga auch die Spitzenspiele Duisburg (5. Platz, 54 Punkte) gegen Osnabrück (1. Platz, 64 Punkte) und Verl (4., 54 Punkte) gegen Rostock (6., 53 Punkte) an. Das Verfolgerfeld im Aufstiegsrennen nimmt sich also gegenseitig die Punkte ab, bei einem 1860-Erfolgserlebnis könnte man dementsprechend wieder auf vier Punkte an den Relegationsplatz heranrücken.