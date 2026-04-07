Doppelchance für die Löwen und ein Riesen-Chaos im Energie-Strafraum! Steinkötters Schuss wird geblockt, dann legt Danhof auf Volland zurück. Sein Abschluss wird von der Linie gegrätscht. Riesenchance!
3. Liga im Liveticker: Energie Cottbus gegen TSV 1860 München jetzt live
Der TSV 1860 München muss nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den SV Waldhof Mannheim dringend wieder dreifach punkten, wenn es noch etwas mit dem Aufstieg werden soll. Mit Energie Cottbus wartet gleich mal ein richtig harter Brocken, die Brandenburger stehen mit sieben Punkten mehr auf dem Konto als die Münchner Löwen auf Relegationsplatz drei. Gelingt dem Team von Markus Kauczinski in Cottbus noch die Aufstiegswende?
Michelbrink bricht rechts im Strafraum durch, kommt an Reinthaler vorbei und setzt den Ball aus sehr spitzem Winkel ans Außennetz.
Guter Spielzug über rechts, Danhofs flache Hereingabe kommt dann viel zu ungenau.
Althaus will auf Steinkötter durchstecken, Manu grätscht den Ball aber stark ab.
Der Freistoß wird geklärt, die Cottbuser bauen wieder auf.
Jacobsen räumt Hannemann ab, Freistoß für Energie im rechten Halbfeld.
Michelbrink kommt am Sechzehner irgendwie an den Ball. Drüber.
Die Ecke bringt nichts ein, Cottbus hat den zweiten Ball und ist wieder in der Hälfte der Löwen.
Althaus holt über links eine Ecke raus.
Lippmann bringt einen weiten Einwurf in den Sechzehner, der FCE kann klären.
Steinkötters Flanke wird geblockt.
Auswechslung TSV 1860 München - Samuel Althaus kommt für Philipp Maier
Auswechslung TSV 1860 München - Lasse Faßmann kommt für Raphael Schifferl
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Kauczinski wechselt zweimal: Fassmann kommt für Schifferl und Althaus für Maier.
Halbzeitpause
Es schaut schlecht aus für die Löwen. Es war ein ausgeglichener Beginn in Cottbus, danach übernahmen die Lausitzer das Zepter. Nach den schwach verteidigten Gegentoren kam von den Löwen wenig, sie wirkten verunsichert. Wenn es noch was werden soll mit den drei Punkten, muss in der zweiten Halbzeit schleunigst eine Wende her.
Halbzeitpause
Lechner pfeift zur Pause.
Volland spielt einen langen Ball auf Steinkötter, der setzt sich erst gut gegen Manu durch, jagt den Ball aber übers Tor.
Zwei Minuten werden nachgespielt.
Voets Ball auf Haugen geht ins Toraus, Manu blockt Haugen gut weg.
Die Pause kann kommen, Energie scheitert mit den Vorstößen oft nur knapp. Es riecht eher nach 3:0 statt nach 2:1.
Gelbe Karte für Erik Engelhardt
Für ein taktisches Foul an Volland.
Nach einer misslungenen Klärungsaktion von Reinthaler kommt Cigerci an den Ball und schlenzt nur knapp links vorbei.
Ein langer Ball bleibt am Kopf des Mitspielers hängen. Mittlerweile typisch für diese erste Halbzeit des TSV 1860.
Volland mit einem Chipball auf Steinkötter, abgefangen. Idee gut, Umsetzung eher schlecht.
Haugen rennt sich fest, Cottbus wieder im Ballbesitz. Gerade leisten sich die Löwen wieder viele leichte Ballverluste.
Die Sechzger versuchen es wieder nach vorne, die Verunsicherung ist ihnen aber anzumerken.
Bei Michelbrinks Vorarbeit sahen Lippmann und Voet nicht gut aus, das ging zu leicht.
Tor! 2:0 - Erik Engelhardt
Der Doppelschlag und die kalte Dusche! Michelbrink nimmt mit einer Bewegung die Löwen-Defensive auseinander, geht zur Grundlinie und bringt den Ball flach in die Mitte. Engelhardt muss nur noch einschieben.
Wie reagiert der TSV 1860? Das Spiel war bisher ausgeglichen.
Tor! 1:0 - Erik Engelhardt
Der Toptorjäger des FCE sticht! Boziaris hat rechts im Strafraum ein wenig Platz und bringt den Ball scharf an den Fünfer. Engelhardt hat leichtes Spiel und viel Platz, er nickt gekonnt ein.
Engelhardt versucht aus rund 21 Metern, Dähne hat keine Probleme mit dem zentralen Versuch.
Dähne verspringt der Ball bei einem Rückpass, zum Glück für 1860 nur Abstoß.
Gelbe Karte für Raphael Schifferl
Schifferl geht gegen Borgmann im Mittelfeld rabiat zu Werke und sieht zurecht gelb.
Sechzig versucht es immer wieder mit langen Bällen, es gelingt aber nach wie vor kein entscheidender Durchbruch.
Volland holt sich den Ball 20 Meter vor dem Strafraum, der schwierige Halbvolley geht aber weit vorbei.
Boziaris kommt hinter dem Elfmeterpunkt ans Leder, der Schuss kommt aber zu mittig. Dähne hat den Ball im Nachfassen sicher.
Kurze Variante, die Löwen können klären.
Dähne flutscht der Ball aus der Hand, Ecke von der anderen Seite.
Erster gefährlicher Abschluss vom FCE! Boziaris zieht an und wird nicht gestört, links im Strafraum zieht er ab. Schifferl kann gerade noch zur Ecke blocken.
Die Ecke wird abgefangen, der Konter läuft. Am Ende kann Haugen den Ball in der eigenen Hälfte klären.
Langer Ball auf Steinkötter, er holt eine Ecke raus.
Beiden Teams ist die Anspannung anzumerken, noch kam kein gefährlicher Abschluss zustande.
Cigerci geht über rechts durch, Volland macht den Weg mit und erobert am Ende die Kugel.
1860 kombiniert sich gut durch, Steinkötters Pass bleibt hängen.
Erste längere 60-Ballbesitzphase, noch ist keine Idee da.
Der FCE setzt sich jetzt fest, Sechzig leistet sich im Ballbesitz einfache Ballverluste.
Volland kann klären.
Cigerci steckt auf Boziaris rechts durch, Reinthaler klärt seine Hereingabe zur Ecke.
Die Löwen versuchen es jetzt offensiv, bleiben aber noch an der FCE-Abwehrreihe hängen.
Cottbuser Flanke in den 1860-Strafraum, kurz reklamieren die Lausitzer auf Elfmeter. Lechner winkt direkt ab.
Volland flankt von rechts, Funk hat ihn sicher.
Beide Mannschaften tasten sich zunächst noch ab.
Haugen versucht es über links, wird aber von Manu gut geblockt. Abstoß.
Anpfiff 1. Halbzeit
Los geht's, Schiedsrichter Lechner hat den Ball freigegeben! Die Löwen in dunkelblau stoßen an.
Gleichzeitig gibt es eine beeindruckende Choreo der Cottbuser Ultras.
Die Mannschaften laufen angeführt von den beiden Kapitänen Thore Jacobsen und Axel Borgmann aufs Feld. Gleich geht's los!
Das Stadion der Freundschaft ist gut gefüllt, über 1.000 Fans der Münchner Löwen haben an einem Dienstagabend den beschwerlichen Weg nach Cottbus (570 Kilometer!) angetreten.
Das heutige Topspiel im LEAG Energie Stadion in Cottbus wird von Florian Lechner (34) geleitet. Er bringt die Erfahrung aus 53 Zweitligaspielen mit. Assistieren werden ihm Julius Martenstein und Kevin Behrens, der Vierte Offizielle ist Robert Wessel.
Die Bilanz des TSV 1860 gegen Energie Cottbus fällt im Übrigen positiv für die Sechzger aus: Bisher gab es in der Dritten Liga fünf Duelle der beiden Mannschaften, davon konnte der TSV 1860 vier Spiele für sich entscheiden, nur einmal verlor man in Cottbus.
Den letzten Vergleich in der Dritten Liga entschieden die Sechzger mit einem 3:0-Sieg im Grünwalder Stadion für sich.
Bei Energie Cottbus stehen mit Anderson Lucoqui und Merveille Biankadi zwei Ex-Löwen im Kader. Beide sitzen zu Beginn auf der Bank.
Interessant auf Seiten des TSV 1860: Manuel Pfeifer steht das erste Mal seit der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Verl am 20. Dezember 2025 wieder im Kader.
Seinen letzten Einsatz bestritt er beim 3:0-Heimsieg gegen den heutigen Gegner am 1. November 2025.
Heute muss der Löwe defensiv besonders aufpassen: Auf Seiten der Lausitzer spielen mit Erik Engelhardt und Tolcay Ciğerci der zweitbeste Torschütze der Dritten Liga (16 Tore in 31 Spielen) respektive der drittbeste Scorer der Liga (29 Scorerpunkte in 31 Spielen).
Insgesamt stellt Energie mit 58 Treffern nach 31 Spieltagen mit der TSG Hoffenheim II die geteilt drittbeste Offensive nach Essen (62 Tore) und Verl (70 Tore).
Diese Elf schickt Löwen-Coach Kauczinski heute aufs Feld: Dähne - Schifferl, Reinthaler, Voet - Danhof, Maier, Jacobsen, Lippmann - Volland - Steinkötter, Haugen
Für die Löwen ist es heute ein Do-or-Die-Spiel: Gewinnt man in Cottbus nicht, dann geht es quasi nur noch um die wohlbekannte Goldene Ananas. Mit 50 Punkten nach 31 Spielen sind es sieben Punkte Rückstand auf den Gegner Energie Cottbus, der auf Relegationsplatz drei rangiert. Die Mannschaft von Markus Kauczinski steht also gehörig unter Druck.
Die positive Seite: Am 32. Spieltag stehen in der Dritten Liga auch die Spitzenspiele Duisburg (5. Platz, 54 Punkte) gegen Osnabrück (1. Platz, 64 Punkte) und Verl (4., 54 Punkte) gegen Rostock (6., 53 Punkte) an. Das Verfolgerfeld im Aufstiegsrennen nimmt sich also gegenseitig die Punkte ab, bei einem 1860-Erfolgserlebnis könnte man dementsprechend wieder auf vier Punkte an den Relegationsplatz heranrücken.
Für die Sechzger geht es in der Lausitz nicht nur um drei Punkte, sondern auch darum, den Rückstand auf den drittplatzierten FC Energie Cottbus nicht weiter anwachsen zu lassen. Löwen-Trainer Markus Kauczinski glaubt nach wie vor an die Möglichkeit, über die Relegation aufzusteigen. "Es gibt noch eine Chance, die müssen wir aber wahrnehmen", sagt er. "Andere schaffen das auch, permanent zu punkten, wie Osnabrück oder Essen. In der Hinrunde haben wir gezeigt, dass wir gegen die kommenden Gegner gewinnen können."
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast beim Tabellendritten Energie Cottbus – Anpfiff ist im LEAG Energie Stadion um 19 Uhr!