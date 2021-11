Ballon d'Or-Gala 2021 am Montag im Liveticker: Wird Robert Lewandowski zum Weltfußballer gekrönt?

Schnappt sich Robert Lewandowski die nächste individuelle Auszeichnung? Am Montag ehrt das französische Fußball-Fachblatt "France Football" wieder den besten Fußballer des Jahres mit dem renommierten Ballon d'Or. Im vergangenen Jahr war die Verleihung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der Bayern-Superstar, der in der abgelaufenen Saison mit 41 Toren den Fabel-Rekord von Gerd Müller gebrochen hatte, wird als einer der Top-Favoriten auf die Auszeichnung gehandelt. Ob sich der polnische Torjäger die Auszeichnung sichert, erfahren Sie am Montag ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker!