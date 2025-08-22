3. Liga im Liveticker: Alemannia Aachen gegen TSV 1860 München am Samstag live

Nach der Pokal-Pause ist der TSV 1860 wieder in der 3. Liga gefordert. Am 3. Spieltag sind die Löwen zu Gast bei Alemannia Aachen und wollen weiter ungeschlagen bleiben. Aachen hat bisher lediglich einen Zähler auf dem Konto.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!