Neben dem Langzeitverletzten Morris Schröter werden gegen Aachen auch Philipp Maier und Emre Erdogan ausfallen, beide fehlten krank im Training: "Prinzipiell muss nicht viel geändert werden. Wir sind aber mit der einen oder anderen Position nicht vollauf zufrieden", stellte Patrick Glöckner auf der Pressekonferenz am Donnerstag klar.
3. Liga im Liveticker: Alemannia Aachen gegen TSV 1860 München am Samstag live
Nach der Pokal-Pause ist der TSV 1860 wieder in der 3. Liga gefordert. Am 3. Spieltag sind die Löwen zu Gast bei Alemannia Aachen und wollen weiter ungeschlagen bleiben. Aachen hat bisher lediglich einen Zähler auf dem Konto.
Damit die Mannschaft in Aachen möglichst fit ist, hat sich Sportchef Christian Werner etwas besonderes ausgedacht: Erstmals seit langem reist der Löwen-Tross mal wieder per Flugzeug zu einem Auswärtsspiel. Flugreisen waren vom ehemaligen Finanz-Boss Oliver Mueller aus Kostengründen eingestellt worden.
Trotz Volland, Niederlechner und Haugen: Holt Sechzig noch einen weiteren Stürmer? Nach AZ-Informationen hat der TSV 1860 noch einen Top-Angreifer im Visier – wird im Gegenzug ein Torjäger verliehen und ein anderer Offensivmann verkauft? "Wir können noch nachjustieren", sagt Sportboss Werner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast in Aachen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!