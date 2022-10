DFB-Pokal im Liveticker: FC Augsburg gegen FC Bayern München – heute live

Nach der Bundesliga ist vor dem DFB-Pokal: Für den FC Bayern geht es aktuell Schlag auf Schlag, am Mittwoch steht bereits die nächste Partie an. Nach dem souveränen 5:0-Sieg gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende geht es in der zweiten Runde des DFB-Pokals nun gegen den FC Augsburg. Mit den Fuggerstädtern haben die Münchner um Trainer Julian Nagelsmann noch eine Rechnung offen: Mitte September setzten sich die Augsburger überraschend mit 1:0 zuhause gegen den Rekordmeister durch. Anpfiff in der WWK Arena ist um 20.45 Uhr.