DFB-Pokal im Liveticker: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern – Mittwoch live

Verlieren verboten! Nach drei Remis zum Start ins Jahr 2023 muss der FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend beim FSV Mainz 05 unbedingt wieder einen Sieg einfahren. Vorstandsboss Oliver Kahn sieht den Druck vor der Partie bei den Rheinhessen positiv. "Das ist genau das, was die Mannschaft jetzt braucht. Das K.o.-Spiel kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Da müssen wir jetzt richtig Gas geben", sagte Kahn nach dem Unentschieden gegen Frankfurt. Verfolgen Sie die Partie der Bayern in Mainz am Mittwoch ab 20.45 Uhr im AZ-Liveticker!