Champions League im Liveticker: FC Bayern München gegen Manchester City – Mittwoch live

Alles oder nichts heißt es für den FC Bayern am Mittwochabend! Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League geht es für die Münchner gegen Manchester City um Sturm-Superstar Erling Haaland. Die Bayern müssen fast schon auf ein Wunder hoffen, das Hinspiel ging mit 0:3 verloren. Nach dem Aus im DFB-Pokal könnte Bayerns neuer Trainer Thomas Tuchel also auch den nächsten Titel verspielen.

Viel Hoffnung hatte der letzte Auftritt der Bayern jedenfalls nicht gemacht: Am vergangenen Wochenende gab es ein maues 1:1 gegen Hoffenheim. Jetzt liegt der Fokus jedoch voll auf ManCity! Anpfiff in der Allianz Arena ist am Mittwoch um 21 Uhr.