Champions-League-Auslosung am Donnerstag im Liveticker: Auf wen trifft FC Bayern München in der Ligaphase?

Noch drei Wochen, dann startet auch die Champions League in die neue Saison! Auf wen der FC Bayern trifft, ist noch unklar. Die Auslosung findet am Donnerstag ab 18 Uhr statt. Verfolgen Sie die Ziehung im AZ-Liveticker!
Am Dienstagabend lösten der FK Bodø/Glimt aus Norwegen, kasachische Meister Qairat Almaty und der zyprische Champion FC Paphos das Ticket für die Ligaphase.
Nach einem 0:0 im Hinspiel setzte sich Almaty im Rückspiel nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow durch. Paphos reichte im eigenen Stadion ein 1:1 (0:0) gegen Roter Stern Belgrad, das Hinspiel hatten die Zyprer in Serbiens Hauptstadt 2:1 gewonnen. Trotz eines 1:2 (1:1) im Rückspiel bei Sturm Granz erreichte Bodö/Glimt die Ligaphase Königsklasse. Bodö/Glimt hatte das Hinspiel mit 5:0 gewonnen.
Bevor die Bayern in der Champions League Gewissheit haben, richtet sich der Fokus der Münchner aber auf Drittligist Wehen Wiesbaden. Gegen den geht es am Mittwochabend in der ersten Runde des DFB-Pokals, den die Münchner mittlerweile schon seit fünf Jahren nicht mehr gewonnen haben. "Es ist nicht nur ein normales Spiel. Der Hunger ist noch größer, die Zeit seit dem letzten Titelgewinn ist noch länger geworden. Das Finale wird morgen gespielt, das ist das Wichtigste erstmal", sagt Trainer Vincent Kompany.
Aktuell finden noch die Playoffs zur Ligaphase statt. Am Mittwoch stehen die letzten Teilnehmer fest.
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Donnerstag wird die Ligaphase der kommenden Champions-League-Saison ausgelost. Seien Sie ab 18 Uhr live dabei!