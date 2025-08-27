Champions-League-Auslosung am Donnerstag im Liveticker: Auf wen trifft FC Bayern München in der Ligaphase?

Am Dienstagabend lösten der FK Bodø/Glimt aus Norwegen, kasachische Meister Qairat Almaty und der zyprische Champion FC Paphos das Ticket für die Ligaphase.

Nach einem 0:0 im Hinspiel setzte sich Almaty im Rückspiel nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow durch. Paphos reichte im eigenen Stadion ein 1:1 (0:0) gegen Roter Stern Belgrad, das Hinspiel hatten die Zyprer in Serbiens Hauptstadt 2:1 gewonnen. Trotz eines 1:2 (1:1) im Rückspiel bei Sturm Granz erreichte Bodö/Glimt die Ligaphase Königsklasse. Bodö/Glimt hatte das Hinspiel mit 5:0 gewonnen.