Bundesliga im Liveticker: VfL Bochum gegen FC Bayern – Sonntag live

Zum Abschluss des dritten Bundesliga-Spieltags muss der FC Bayern auswärts beim VfL Bochum ran. Die Münchner stehen nach den ersten beiden Spielen dort, wo sie nach dem eigenen Selbstverständnis auch hingehören: An der Spitze. Auf das furiose 6:1 zum Auftakt gegen Frankfurt folgte ein souveräner 2:0-Sieg gegen Wolfsburg. Die Bochumer hingegen finden sich am Tabellenende wieder, nach zwei Niederlagen steht die Mannschaft von Trainer Thomas Reis auf dem 17. Tabellenplatz. Doch Obacht, Bayern! In der vergangenen Saison gab es in Bochum eine deftige 4:2-Packung. Der Rekordmeister wird wohl alles daran setzen, dass sich diese Pleite nicht wiederholt. Anpfiff ist am Sonntag um 17.30 Uhr.