Bundesliga im Liveticker: VfB Stuttgart gegen FC Bayern – Samstag live

Weiter geht's für den FC Bayern! Nach dem wichtigen 3:0-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Union Berlin ist der Rekordmeister am Samstag beim VfB Stuttgart gefordert. Die Schwaben stecken einmal mehr tief im Abstiegskampf und belegen aktuell nur Tabellenplatz 15, zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage bei Schlusslicht FC Schalke 04. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!