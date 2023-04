Bundesliga im Liveticker: SC Freiburg gegen FC Bayern München live

Nur vier Tage nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (1:2) treffen die Bayern erneut auf die Breisgauer – dieses Mal in der Bundesliga. Gelingt der Tuchel-Elf die Wiedergutmachung? Nach dem Heimspiel am Dienstag geht es am Samstagnachmittag nun für den FC Bayern nach Baden-Württemberg. Im Fernduell mit Borussia Dortmund zählt für den Tabellenführer aus München nur ein Sieg bei den viertplatzierten Freiburgern.

Verfolgen Sie das Spiel am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!