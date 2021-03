Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen VfB Stuttgart - Samstag live

Nur drei Tage nach dem souveränen Einzug ins Viertelfinale der Champions League empfängt der FC Bayern den VfB Stuttgart in der Allianz Arena. Auf die Münchner wartet am Samstagnachmittag ein harter Brocken: Die Schwaben überzeugen als Aufsteiger und schnuppern auf Platz acht liegend an den internationalen Rängen. Für die Elf von Hansi Flick zählen im Meisterrennen allerdings nur drei Punkte, um Verfolger RB Leipzig weiter auf Distanz zu halten. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!